Stor søredning: Båd med fire personer kæntret

Opdatering #KøgeBugt #Kalvebodløbet #HBeredskab har reddet to personer op af vandet, en person var kommet op ved egen hjælp før beredskabets ankomst. Der mangler stadig 1 person. Vi assisterer JRCC i samarbejde m. @VestegnsPoliti, @RegionH og Søredningstjenesten for at redde liv! https://t.co/EmLVMln2HF