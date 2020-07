Stor stigning i antallet af smittede på dansk slagteri

16 medarbejdere på et Danish Crown-slagteri i Ringsted er smittet med coronavirus.

Derfor har slagterikoncernen aftalt med myndighederne, at der nu opstilles et mobilt testcenter ved slagteriet i Ringsted.

Produktionsdirektør i Danish Crown, Per Laursen kalder situationen meget alvorlig.

- Vi har fuld fokus på at få brudt smittekæderne. Derfor er meget glade for, at myndighederne nu træder til og opstiller et mobilt testcenter ved slagteriet. Hvornår og hvor meget der skal testes, vil herfra blive styret af myndighederne, så vi sikrer, at indsatsen bliver så effektiv som overhovedet muligt.

Slagteriet har valgt at sige, at de i alt 80 mand, der i går blev sendt hjem for at lade sig teste, nu skal betragtes som kontaktpersoner til de smittede.

Det betyder, at de skal testes i to omgange og have to negative test , før de igen kan møde på arbejde.

- Vi er alle sammen påvirkede af situationen, men selv om der helt naturligt er utryghed blandt medarbejderne, så gør alle hvad de kan for at bakke op og følge de anvisninger de får. Det har jeg stor respekt for og det giver mig en tro på, at vi sammen kan få situationen under kontrol, siger Per Laursen.

