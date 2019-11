Stor svindelsag: Lamborghini-ejer udleveret

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 28-årig mand er fredag blevet udleveret fra Sverige, hvor han bor, til retsforfølgelse i Danmark.

Han er sammen med tre andre forretningsmænd mistænkt i en omfattende svindelsag, som onsdag medførte en stor politiaktion i Kastrup.

Under aktionen beslaglagde Københavns Politi en sort Lamborghini, som tilhører den 28-årige.

I forbindelse med anholdelsen onsdag ransagede svensk politi hans hjem i Malmø, hvor man konfiskerede smykker og ringe, ure, kontanter og tasker.

Ikke modsat sig udlevering

Det fremgår ikke af den svenske konfiskationserklæring, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, konkret hvilke genstande, der er tale om, og heller ikke af hvilken værdi de vurderes til at være.

Politikommissær Torben Frederiksen, der er efterforskningsleder på svindelsagen, bekræfter over for Ekstra Bladet, at man har fået udleveret en person fra Sverige, som lørdag fremstilles i grundlovsforhør.

Han vil i lighed med de tre øvrige forretningsmænd på 30, 35 og 58 år, som onsdag blev varetægtsfængslet i fire uger, blive stillet over for en sigtelse for grov moms- og skattesvig til over 20 millioner kroner.

Manden har ikke modsat sig udleveringen til Danmark.

Medejer af håndværkerfirma

Torben Frederiksen ønsker ikke at udtale sig om de beslaglagte effekter, som endnu ikke er i dansk politis varetægt.

Han vil derfor heller ikke kommentere, hvorvidt de menes at spille en rolle i den danske svindelsag.

Helt centralt i svindelsagen er et håndværkerfirma, som den 28-årige mand i fællesskab med den fængslede 30-årige er indehaver af.

De foreløbigt varetægtsfængslede blev fremstillet i grundlovsforhør for lukkede døre. De nægter sig overvejende skyldige i sagen. En af dem kunne dog erkende et enkelt forhold.