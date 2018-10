Stor ulykke på motorvej: Kæmpe kø

Et større færdselsuheld på E45 i sydgående retning ved frakørsel 75 Bov.

- Det er et solouheld, hvor der befandt sig flere personer i bilen. Umiddelbart skulle der ikke være nogen alvorlige personskader. Det skete klokken 10.01, siger vagtchef Søren Strægaard ved Syd- og Sønderjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Bilen er ifølge vagtchefen rullet rundt ved ulykken.

Lang kø

Færdselsuheldet skaber allerede nu en lang kø.

- Der er kødannelse helt op til afkørsel 74, men vi har nogen stående ved afkørsel 75 til at lede af, siger vagtchefen.

Bilister skal køre af ved afkørsel 75 Bov. Det er ikke muligt at køre på motorvejen igen ved tilkørsel 76, da ulykken er sket der. I stedet skal man køre til grænsen ved Kruså for at komme til Tyskland.

