Stor vej spærret efter uheld

Et området omkring Østerport Station i København er spærret efter et trafikuheld fredag morgen.

Her er to biler kørt sammen.

Det oplyser vagtchef Kristian Rohdin til Ekstra Bladet.

- Klokken 7.29 får vi en anmeldelse om, at to biler er kørt sammen. Det er for tidligt at sige, hvordan uheldet er sket, men ingen er kommet alvorligt til skade, siger vagtchefen.

Som følge af uheldet er Dag Hammarskjölds Allé spærret, og det skaber trafikale problemer midt i København.

- Det vil minimum tage en halv time mere (til klokken 9.15 red.), for vi skal have bilerne fjernet. Derudover er vi i gang med at få omdirigeret trafikken, siger vagtchefen.