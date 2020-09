Storbrand: Hold jer væk

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En brand i en lagerbygning til busser hærger onsdag formiddag i sydøstjyske Christiansfeld.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på Twitter.

Branden er så voldsom, at politiet opfordrer folk til at holde sig væk fra området.

Operationschef Jan Møller fra Trekant Brand fortæller til Ekstra Bladet, at det er en brand i nogle busser i lagerbygningen, der har bredt sig, og som nu har taget fat i selve lagerbygningen. Der er ifølge operationschefen mellem 50 og 100 busser parkeret i bygningen.

Det er blandt andet brændstof i bussernes brændstoftanke, som skaber udfordringer og giver problemer, efterhånden som branden breder sig.

- Vi har fem autosprøjter og 11 vandtankvogne på stedet. Det er et busfirma. Der er ild i flere busser. Ilden har også fat i hallen, siger Jan Møller til Ekstra Bladet.

Trekant Brand har anmodet om assistance fra Syd- og Sønderjyllands Beredskab, der har sendt en tankvogn.

Der bruges stigevogne til brandbekæmpelse oppefra og også droner til at skabe et overblik over branden og indsatsen, siger Jan Møller. Han fortæller, at branden kort før middag stadig udvikler sig og endnu ikke er under fuld kontrol.

- Det er derfor vi sender mere kapacitet derned, siger Jan Møller.

Også politiet assisterer og holder tilkørselsveje til brandstedet fri for øvrig trafik.

Der er ingen melding om tilskadekomne.

Opdateres...