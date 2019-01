Storbrand ved boligområde: De lokale bliver evakueret

Voldsom brand i møbelfabrik har udløst et sirenevarsel over Fredericia og Middelfart

En ildebrand i en møbelfabrik på Vesterballe i Fredericia har fået Sydøstjyllands Politi til at komme med et sirenevarsel over området, der ligger syd for motorvejen E20 ved Fredericia.

Sirenevarslet dækker også over dele af Middelfart på Fyn, da røgen fra branden trækker ind over byen.

Der er en brand på Vesterballevej i Fredericia. Kraftig og formentlig giftig røg fra den. Hold dig ude af den og giv plads til myndighedernes arbejde. Mere følger #politi.dk — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) January 9, 2019

Røgen fra branden er meget kraftigt og formentlig giftig, hvilket har fået beredskabet og politiet til at udsende sirenevarslet.

- Det er en møbefabrik, som brænder, og røgen indeholder mange forskellige ting, som vi ikke lige kender til, oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Lindhardt, til Ekstra Bladet.

BRAND I INDUSTRIBYGNING



Der pågår i øjeblikket en større slukningsindsats på Vesterballevej i Fredericia.@TrekantBrand er massivt til stede i området.



Hold jer venligst på afstand af området og ude af røgen, og give beredskabet mulighed for at arbejde. pic.twitter.com/H4z2Q2JK1X — TrekantområdetsBrand (@TrekantBrand) January 9, 2019

Tæt på den brændende møbelfabrik ligger et boligområde, som politiet er gået i gang med at evakurere.

- Der er et boligområde dernede, hvor der bor handicappede, som skal evakueres, fortæller Jørn Lindhardt.

