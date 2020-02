Storbritannien varsler ændringer efter knivangreb i London

Den britiske regering varsler omfattende ændringer i myndighedernes måde at håndtere løsladte personer, som har været fængslet for terrorrelaterede handlinger.

Det oplyser premierminister Boris Johnson.

Udmeldingen kommer, efter at to personer søndag i London blev såret i et knivangreb udført af en formodet islamistisk ekstremist.

- I morgen (mandag, red.) vil vi bekendtgøre nye planer for fundamentale ændringer i systemet for håndtering af de, som er dømt for terrorhandlinger, siger Boris Johnson.

Han oplyser ikke nærmere om ændringerne.

Politiet har identificeret manden bag søndagens knivangreb som den 20-årige Sudesh Amman, der blev skudt og dræbt af politiet.

Sudesh Amman var for nylig blevet løsladt efter at have været fængslet for en terrorforbrydelse.