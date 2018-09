Storby drukner i skrald: 17.000 indlagt med mavetilfælde

I oliebyen Basra i Irak hober skraldet sig op i byens kanaler. Nu er de blevet så forurenede, at vandet i byen giver indbyggerne udslæt og diarre

Engang blev millionsbyen Basra i det sydlige Irak kaldt 'Østens Venedig'. Nu flyder de før så yndige kanaler med affald.

Vandet i byen er blevet så forurenet, at indbyggerne bliver syge. Ikke blot at af drikke vandet, de er ligefrem nødt til at købe vand i store plastikbeholdere, så de kan blive vasket.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Situationen er så gal, at mere end 17.000 mennesker er blevet indlagt med maveinfektioner og udslæt på huden. I alt er der knapt tre millioner indbyggere i byen.

En af dem er 44-årige Zaydoun Faysal, og han er ikke blot utilfreds med det beskidte vand.

- I Basra er vi rige på olie, så hvorfor har vi så meget fattigdom? Det er ingen offentlig service, vandet er forgiftet, der er intet sundhedsvæsen, ingen uddannelse og ingen jobs, siger Zaydoun Faysal til nyhedsbureauet AP.

Og det er ikke kun Zaydoun Faysal, der er oprørt over tilstandene i Basra. I sidste uge gik vrede borgere på gaden for at protestere mod dårligdommene i byen.

Ifølge nyhedsbureauet AP har har de oprørte borgere angrebet regeringsbygninger og det iranske konsulat i byen, og i hvert fald 15 mennesker skulle have mistet livet i protesterne, hvor også 249 er blevet såret i mødet med sikkerhedsstyrker fra regeringen.