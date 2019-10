Storby i flammer: Nu advares danskere

Højere priser for offentlig transport har skabt kaos i den chilenske hovedstad, Santiago. Det får nu udenrigsministeriet til at advare danskere

Udenrigsministeriet har udsendt en advarsel til danskere, der befinder sig i Chile, efter en særdeles kaotisk weekend i det sydamerikanske land.

Lørdag aften og søndag morgen stod store dele af Chiles hovedstad i flammer, da demonstranter gik amok over udsigten til forhøjede billetpriser på offentlig transport.

CHILE: Undtagelsestilstand i 6 større byer: Coquimbo, La Serena, Valparaiso, Santiago, Rancagua og Concepcion. Hold dig væk fra demonstrationer. Bekræft din flyafgang inden fremmøde i lufthavnen. Følg lokale myndigheders anbefalinger. Læs mere: https://t.co/4Fe1fz0Co7 — Udenrigsministeriets Borgerservice (@UMBorgerservice) October 20, 2019

Chiles præsident, Sebastian Pinera, sagde lørdag, at man vil trække forslaget tilbage, så priserne ikke stiger alligevel.

Reaktionen har nemlig været så barsk, at man ikke har set noget lignende siden Augusto Pinochets militærregime i 1990.

Der er indført udgangsforbud fra klokken 22 om aftenen til syv om morgenen i store dele af hovedstaden. Alligevel kunne man søndag morgen se indbyggere røve et lukket supermarked, idet der ligner totalt anarki. Se det her:

Tre døde

Tre personer er omkommet over weekenden i forbindelse med demonstrationerne. To af dem brændte ihjel.

Det oplyste byens borgmester søndag morgen dansk tid.

- Vi bliver nødt til at fortælle, at tre mennesker er blevet dræbt i en brand i et supermarked. To brændte ihjel, og en tredje blev kørt på hospitalet i kritisk tilstand og døde senere, sagde Karla Rubilar ifølge AFP.

