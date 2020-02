Store dele af Aarhus er uden varme og varmt vand

Lige nu er flere af borgerne i Aarhus uden varme og varmt vand. Det er centrum, Trøjborg, Højbjerg/Skåde og dele af Åbyhøj, der på nuværende tidspunkt er ramt på grund af driftsforstyrrelser. Det fremgår af Affaldvarme Aarhus’ driftsforstyrrelseskort.

Trøjborg har manglen på varme og varmt vand stået på siden klokken 14.30, og her varer driftsforstyrrelsen indtil klokken 21.

Skriver TV2 Østjylland.

Andre steder røg varmen først klokken 17.30, og her er der meldt om driftsforstyrrelse indtil klokken 22.

- Det, der er sket, er, at vi har haft et sammenfald af mange uheldige omstændigheder, siger Jens Rishøj, der er driftsleder hos Affaldvarme Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- To af vores primære varmeproducenter faldt ud, og derefter faldt en af vores største reserveforsyningsenheder også ud, og så er der problemer. At én falder ud, kan vi klare, og også to, men ikke tre.