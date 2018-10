Store dele af Danmark indhyllet i tæt tåge: Pas på her

Et stor dyne af tåge har rullet sig udover Danmark. Vejdirektoratet advarer og beder folk sænke hastigheden

Bilister der skal ud i morgentrafikken skal have god tålmodighed.

En tæt tåge ligger lige nu som en dyne ud over store dele af landet, hvilket har sænket sigtbarheden gevaldigt.

Den tætte tåge har fået Vejdirektoratet til at advare om, at forholdene kan være svære at køre i onsdag morgen.

Sigtbarheden er meget nedsat flere steder. Værst står det til på Sjælland og Fyn. Flere steder er sigtbarheden under 100 meter.

- Tågen vil ligge frem til klokken 10 på Sjælland. Men det forsvinder snart fra Fyn og er allerede på vej væk i Sønderjylland.

- Når tågen forsvinder får vi en del sol i eftermiddag på Sjælland, hvor det vil blive op til 18 grader, siger vagtchef Trine Pedersen ved DMI.

Der er tæt tåge på Sønderjylland, Fyn og på Sjælland. Det betyder nedsat sigtbarhed. Nedsæt hastigheden og kør efter forholdene. #dktrafikinfo https://t.co/yq10alKONP — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) October 16, 2018

De varmeste temperaturer vil man få på Lolland og Falster, hvor det kan blive op til 20 grader.

- Længere vestover vil der være flere skyer og temperaturen vil ligge på omkring 13 til 18 grader.

- Det er den sidste varme dage i efterårsferien. I nat kommer der en koldfront fra nordvest. Resten af ugen vil det blive omkring de 12 grader, og vi kan forvente lidt mere 'efterårsvejr', forklarer Trine Pedersen.