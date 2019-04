Store dele af Notre Dame omdannet til aske

Store dele af Notre Dame - et af Paris store vartegn - er mandag aften omdannet til aske. Tårnet og hele taget er kollapset.

- Alt brænder, siger Andre Finot, der er kirkens talsmand.

Byens borgere har fulgt dramaet. Mange har med tårer udtrykt deres sorg over, at en bygning, der er så tæt knyttet til fransk kultur, måske ikke længere vil være der.

- Jeg er bedrøvet over her i aften at se denne del af os selv gå op i flammer, udtaler præsident Emmanuel Macron.

Han har mandag aften besøgt kirken, og det var en meget sammenbidt præsident, der blev orienteret om ødelæggelserne.

Notre Dames grundlæggende konstruktion står dog til at blive reddet fra total ødelæggelse, siger en talsmand fra det franske brandvæsen kort før klokken 23 ifølge Reuters.

De to tårne er reddet, oplyser brandvæsenet.

Derudover oplyser talsmanden, at én brandmand er blevet alvorligt såret i forbindelse med slukningsarbejdet.

Foto: Ritzau Scanpix

Verdenshistorie brændt ned

Forfatter Christian Mørk har en lejlighed i Paris, og han fortæller, at det er verdenshistorie, der brænder.

- Den lille ø, hvor Notre Dame-kathedralen ligger, er den gamle romerske by, hvor man byggede Paris og senere byggede Frankrig. Det vil sige, at de kvadratmetre, der brænder ud nu, er Frankrigs arnested og begyndelse.

- Det betyder, at det er der, hvor Frankrig blev født, som vi ser brænde. Derfor er det meget voldsomt for alle franskmænd og også for verdens kulturarv. Det er ikke bare en bygning, det er levende historie.

Han sammenligner tabet af Notre Dame med, hvordan det ville være, hvis både Rundetårn, Amalienborg og Tivoli stod i flammer.

- Forestil dig, at Rundetårn, Amalienborg og Tivoli brænder ned til jorden på samme tid. Tænk på, hvordan du ville have det, og så har du det nogenlunde, som franskmændene har det lige nu.

- At se kirkespiret falde ned i flammerne er en voldsom ting for mig at se. Det, vi er vidne til, er noget uerstatteligt, der går tabt. Det er ikke bare en bygning. Selvfølgelig er det sten, træ og mørtel, men det er et symbol på hele Frankrigs civilisation. At se det brænde ned, det skal man lige sluge en gang. Det er meget voldsomt at se.

Katedralens spir styrtede i flammerne, da de fik fat. Video: Ritzau Scanpix.

Kan skyldes renovering

Kirken var ved at blive renoveret. Store stilladser omkranser bygningsværket. Derfor antager mange, at branden er opstået i forbindelse med det arbejde, som var i gang.

Branden brød ud klokken 18.50, og den bredte sig med stor hast og stor intensitet. Regeringen oplyser, at ingen er kommet til skade under branden.

Billeder fra fransk tv viste lidt tidligere, at tårnet var omspændt af flammer, og at det brændte under en del af taget. Tyk røg væltede op fra det historiske bygningsværk, som hvert år besøges af millioner af mennesker.