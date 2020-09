Store flammer: Restaurant brændt ned til grunden

Restaurant Strandslyst i Odsherred er tidligt mandag morgen brændt ned til grunden.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Klokken 5.43 får vi en melding om, at der er brand på adressen. Da vi kommer frem, kan vi konstatere, at der er store, høje flammer, og at røgen stiger lige op, fortæller kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist.

Blot en time senere var restauranten brændt ned.

- Klokken 7 lyder meldingen fra indsatslederen, at bygningen er styrtet sammen, og at det er et spørgsmål om at få slukket det, der er tilbage, siger Charlotte Tornquist.

Ingen personer er kommet til skade i branden, og det har ikke været nødvendigt at evakuere beboere i nærheden.

- Der er ikke noget at redde på stedet, så nu er vi i stedet i gang med at foretage afhøringer, lyder det fra politiet.

P4 Trafik skriver på Twitter, at Lyngvej ved Strandlyst forventes at være spærret til op ad formiddagen.