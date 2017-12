Storebæltsbroen er delvist lukket: Færdselsuheld stopper trafik

Storebæltsbroen er lukket i retning mod Sjælland efter et uheld, skriver Vejdirektoratet

OPDATERING KLOKKEN 23.55: Broen er nu genåbnet, og trafikken glider som normalt igen.

Et uheld ved Storebæltsbroen er skyld i, at trafikken mod Sjælland netop nu er lukket. Det drejer sig om strækningen fra Knudshoved mod Halsskov mellem afkørsel 44 og betalingsanlægget.

Ifølge Vejdirektoratet er både politi og redningsmandskab på vej.

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortæller vagtchefen til Ekstra Bladet, at uheldet skulle være sket, efter to biler er kørt sammen:

- Det, vi ved på nuværende tidspunkt, er, at der er tale om to biler, som er kørt sammen, og der er fire tilskadekommende, men første melding lyder på, at det ikke er alvorligt, siger Søren Østervig.

Han bekræfter også, at politiet er nået frem til stedet, og at trafikken fortsat er spærret i østgående retning, mens trafikken er uberørt af problemet i den modsatte retning.

