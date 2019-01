Storebæltsbroen er igen helt åben for biltrafik

Statens kriseberedskab er blevet aktiveret efter en alvorlig togulykke onsdag morgen på Storebæltsbroen.

I første omgang forlød det, at otte personer var kommet til skade. Senere meldte politiet og DSB ud, at seks passagerer om bord på toget havde mistet livet, og at 16 var kvæstet.

Læs om ulykken her:

* Ulykken skete omkring klokken 7.35 på lavbroen på Storebæltsforbindelsen.

* Et lyntog på vej fra Odense mod Københavns Lufthavn blev ramt af dele fra et modkørende godstog og foretog en hård opbremsning på broen.

* Toget havde afgang fra Odense klokken 7.11.

* Der var 131 passagerer og tre medarbejdere om bord.

* Foreløbig seks passagerer har mistet livet, mens togpersonalet er i god behold. Yderligere 16 passagerer er blevet kvæstet i ulykken.

* Politiet har onsdag middag ikke oplyst mere om omstændighederne ved ulykken - ud over at passagertoget blev ramt af en eller flere genstande på Storebæltsbroen.

* Fyns Politi har oprettet et samlingssted for de passagerer, der ikke er kommet fysisk til skade, på Nyborg Idrætscenter, Storebæltsvej 13-14 i Nyborg.

* Her er krisepsykologer til stede. Der er dog ikke adgang for pårørende.

* Hos Falck Helpcare har DSB også oprettet et særligt nummer til krisehjælp. Her kan kunder og pårørende ringe for at få hjælp. Nummeret er 70 11 51 55.

* Desuden kan pårørende kontakte Fyns Politi og Odense Universitets Hospitals katastrofeberedskab på telefonnummer 96 97 00 00.

* Fyns Politi og Havarikommissionen skal undersøge ulykkesstedet nærmere, når det akutte redningsarbejde er afsluttet.

* For at håndtere ulykken er statens kriseberedskab - National Operativ Stab - sat i værk. Beredskabet aktiveres ved større kriser og katastrofer i Danmark.

Kilder: DSB, Fyns Politi, Ritzau.