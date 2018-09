Storebæltsbroen lukkede for trafik efter uheld

Tidligere mandag var der lukket for trafik på Storebæltsbroen i retning mod Fyn

Mandag eftermiddag var der lukket for trafik på Storebæltsbroen på grund af et uheld. Det var derfor ikke muligt at passere broen i retning mod vest i retning mod Fyn.

Det oplyser Sund og Bælt.

'På Storebælt frarådes kørsel med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig blæst. Forventes ophævet kl. 14:00. På Østbroen i retning mod Fyn er højre spor spærret på grund af uheld. Ved Knudshoved er venstre spor spærret på grund af vejarbejde. Hastighedsbegrænsning 80 km/t.'

Vi forventer at broen er genåbnet mod vest om ganske kort tid. #dktrafikinfo. https://t.co/ppevw2C98n — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) September 24, 2018

Klokken 12.16 oplyser Sund og Bælt, at der atter er åbnet for trafik.