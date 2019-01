Storebæltsbroen lukket i begge retninger

På Twitter oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at Storebæltsbroen er lukket i begge retninger.

Det er en lastbil på vej over Storebæltsbroen, som er har været udsat for et uheld med den kraftige vind.

- Det er formentlig vinden, som har fået fat i den tomme trailer, som var bag på lastbilen. I hvert fald ligger traileren indover autoværnet på midten af broen, forklarer vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Jesper Lovmand.

Der er ingen fare for, at lastbilen skulle vælte udover autoværnet og ende i Storebælt. Til gengæld er dens trailer endt midt på autoværnet. Foto: Privatfoto

Den kraftige vind over Storebælt har fået fat i en tom trailer og væltet det ind over autoværnet. Foto: Mathias Øgendal / Ritzau Scanpix

Trodsede advarsler

Op til uheldet frarådede myndigheder kørsel over Storebæltsbroen med vindfølsomme køretøjer på grund af kraftig blæst. Den advarsel forventes ophævet klokken 15.

Lastbilchaufføren valgte dog at trodse advarslerne fra myndigheder og kørte ud på Storebæltsbroen.

Jesper Lovmand fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kan ikke umiddelbare svare på, hvorfor lastbilchaufføren valgte at trodse advarslerne.

- Hvorfor er lastbilen på broen, hvis det frarådes?

- Det skal jeg ikke kunne sige. Det er for tidligt at sige. Ikke desto mindre befinder den sig deroppe, siger Jesper Lovmand.

Det lokale brandvæsen er i øjeblikket ude på Storebæltsbroen for at skabe sig et overblik over, hvordan og hvor hurtigt, de kan fjerne den væltede trailer.

Det vides endnu ikke, hvornår broen forventes genåbnet.

Der er ikke sket nogen personskader ved uheldet.

STOREBÆLTSBROEN lukkes i begge retninger pga. færdselsuheld på Østbroen. PT ukendt tidshorisont! / #politidk Vagtchefen — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) January 14, 2019

E20 Storebæltsbroen er lige nu lukket helt i begge retninger pga. uheld. Tidshorisont for genåbning er p.t ukendt. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) January 14, 2019

