Storebæltsbroen lukket

Opdateret kl. 13.35: Broen er genåbnet, men i retning mod Fyn kan der stadig være kødannelse.

Storebæltsbroen er nu igen åbnet fra Sjælland mod Fyn. Tak for Jeres tålmodighed og god lørdag. Mvh. Vagtchefen #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 27. juli 2019

Et ulykke på Storebæltsbroen betyder, at der er lukket for al biltrafik i retning mod Fyn.

'Broen forventes tidligst genåbnet kl. 13:30,' skriver Vejdirektoratet.

Sydsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at fire køretøjer er impliceret i færdselsuheldet, hvor der kun er sket materiel skade.

Biler, som befandt sig på broen, har af politiet fået lov til langsomt at passere. Der er kl. 13.12 lukket for betalingsanlægget på Sjællands-siden, så biler ikke kan køre op på broen.

Politiet appellerer til, at bilister i den modsatte retning passerer uden at nedsætte hastigheden for at tage billeder.

Storebæltsbroen. På grund af materielt færdselsuheld på Højbroen i vestgående retning lukkes Broen for al færdsel i vestgående retning. Der må forventes kødannelse og forsinkelse. Broen forventes åbnet igen omkring kl. 1330. Mvh. Storebæltsforbindelsen og politiet. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) 27. juli 2019

13:15 I retning mod Fyn er der lukket for al biltrafik på grund af uheld. Broen forventes åbnet kl. 13:30. Læs mere: https://t.co/2QJ1fmgQfh — Sund & Bælt (@sbaelt) 27. juli 2019

