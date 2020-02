Storebæltsbroen er spærret i retning mod Fyn efter et uheld ved betalingsanlægget i Halsskov. Det oplyser Sund & Bælt

Der er sket et mindre færdselsuheld ved betalingsanlægget ved Storebæltsbroen i retning mod Fyn, oplyser Sydsjællands Politi.

De fortæller dog til Ekstra Bladet, at der ikke er tale om noget alvorligt, og at kun et enkelt spor er spærret.

Der køres ved resten af dem, og inden længe vil der også åbnes op for det pågældende spor.