Storebæltsbroen spærret

Opdateret 16.03: Vejdirektoratet skriver på Twitter, at et spor i retning mod Sjælland er genåbnet, hvor trafikken kan passere. Man skal dog forvente kødeannelse og op mod 30 minutters forsinkelse.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En brand i en lastbil har betydet, at politiet er blevet tvunget til at spærre Storebæltsbroen i retning mod Sjælland.

Det oplyser Sund & Bælt på Twitter.

15:06 I retning mod Sjælland er der lukket for al biltrafik på grund af uheld. Der må forventes kø. Læs mere: https://t.co/2QJ1fmgQfh — Sund & Bælt (@sbaelt) 9. juli 2019

Også Fyns Politi har tweetet op episoden, hvor de kan oplyse, at branden er brudt ud kort før Sprogø.

Der er i øjeblikket brand i en lastbil på lavbroen umiddelbart før Sprogø i østgående retning. Politi og Redning er på vej. Kør forsigtigt. Vi har p.t. ingen yderligere oplysninger. Hilsen vagtchefen. — Fyns Politi (@FynsPoliti) 9. juli 2019

Vejdirektoratet melder, at det fortsat er uklart, hvornår der bliver åbnet op for trafik igen. Derfor oplyser de, at folk skal forberede sig på kødannelse.

Samtidig melder P4 Trafik om tung kø.

#Storebæltsbroen er lige nu spærret i retning mod Sjælland grundet lastbil i brand på lavbroen. Pt. ingen tidshorisont. Tung kø fra 45/Nyborg Øst. #P4trafik — P4 Trafik Syddanmark (@P4TrafikSyd) 9. juli 2019

Seneste melding er som sagt, at et spor i retning mod Sjælland er genåbnet, men det kommer til at tage tid at afvikle kødannelsen.

På E20 Storebæltsbroen er der nu genåbnet i retning mod Sjælland så trafikken kan passere i 1 spor. I skal forvente kødannelse og op imod 30 min forsinkelse hen imod broen #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) July 9, 2019

Opdateres...