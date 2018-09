Storkriminel Levakovic udvist igen-igen

31-årige Jura Levakovic er for anden gang dømt for at overtræde sit indrejseforbud i Danmark

Sigøjneren Jura Levakovic har endnu engang set indersiden af et dansk retslokale.

Onsdag blev han i dommervagten i Københavns Byret idømt 60 dages fængsel og et indrejseforbud gældende i seks år - for at overtræde det indrejseforbud han i 2012 blev idømt for bestandigt for et bankrøveri og et hjemmerøveri.

Han blev anholdt tirsdag eftermiddag på en adresse på Østerbro i København. Han forklarede i retten, at han var rejst til Danmark for at besøge sin familie, selvom han godt var klar over, at han har indrejseforbud for bestandigt.

Den kroatiske statsborgers straffeattest tæller blandt andet hjemmerøverier, tyveri, vold, trusler og en gruppevoldtægt.

I december 2017 blev han eskorteret til Kroatien, efter han havde afsonet sin dom. Dermed måtte han aldrig mere sætte sine fødder i Danmark. Mindre end to måneder senere blev han anholdt i en campingvogn i Kastrup. Dengang fik han en straksdom på 20 dages ubetinget fængsel for at bryde sit indrejseforbud.

Også her var forklaringen, at han var vendt tilbage til Danmark for at besøge sin familie.

- Jeg har en sag kørende ved menneskerettighedsdomstolen, og hvis jeg ikke får medhold i den, så vil jeg alligevel komme tilbage til Danmark for at besøge mine forældre og familie de næste 50 år, sagde Jura Levakovic til dommeren dengang.

Dermed er det altså tredje gang, at de danske myndigheder sender den notorisk kriminelle sigøjner ud af landet.