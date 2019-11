Stormede scenen: Tre artister stukket ned i Saudi Arabien

Alle tre ofre er uden for livsfare, oplyses det

En teaterforestilling i den saudiske hovedstad Riyadh uviklede sig mandag dramatisk, da tre af de optrædende blev stukket ned på scenen. Det oplyser politiet i Riyadh ifølge Bloomberg.

Overfaldsmanden, en 33-årig yemenitisk statsborger, stormede scenen midt under forestillingen og stak to mænd og en kvinde ned, fortæller politiets talsperson til det statsstyrede Saudi Press Agency. De tre ofre, hvis nationalitet ikke er oplyst, er blevet behandlet for overfladiske sår og deres tilstand er stabil.

Gerningsmanden blev hurtigt pågrebet, oplyser politiet, men hans motiv for angrebet er endnu ikke kendt. Dog spekuleres der i, om angrebet er sket i protest mod de mange omvæltninger, som kronprins Mohammed bin Salman har stået i spidsen for i det konservative kongedømme.

De nye tiltag betyder blandt andet, at regler for kvinders påklædning er blevet slækket, ligesom kronprinsen også har introduceret underholdningsformer, der tidligere var forbudt i kongeriget.

Teaterforestillingen var ifølge Al Jazeera del af en to måneder lang underholdningsfestival, hvis formål er at åbne det saudiske samfund mere og gøre økonomien mindre afhængig af olie.