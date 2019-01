Stormflod på vej: Her stiger vandstanden op til halvanden meter

2019 begyndte med et voldsomt blæsevejr i store dele af landet.

Ud på nattetimerne stilnede vinden en smule af, men onsdag vågner man op til andre og større problemer med vejret i flere danske byer.

Bor man eksempelvis i Sønderborg, Aabenraa eller Haderslev i Sønderjylland, skal man forberede sig på stigende vandstand på op til halvanden meter, varsler DMI.

Det danske vejrinstitut melder nemlig, at den længerevarende vestenvind, der har raset igennem tirsdagen, vil blive efterfulgt af stærk nordenvind. Det betyder højere vandstand og måske endda stormflod onsdag eftermiddag.

Derfor har man forberedt sig på store vandmængder i de tre byer tirsdag aften. I Aabenraa udsendte kommunen en meddelelse ud til borgerne om, at de kunne hente sandsække, som skal bruges til at holde de store vandmængder ude af hus og hjem, når oversvømmelserne rammer onsdag.

- Der er allerede stormflod i Roskilde Fjord tirsdag aften, hvor vandstanden er 110 centimeter over normalen og stigende vandstand. Det samme i Odense Fjord. Vi afventer, hvor slemt det bliver onsdag, men det begynder allerede i løbet af morgenen. I byer som Aabenraa forventer vi op til en stigende vandstand på halvanden meter, siger vagthavende ved DMI Lars Henriksen.

Han understreger over for Ekstra Bladet, at indbyggere i de sønderjyske byer gør klogt i at forbedrede sig på oversvømmelser.

- Det skal man, ja. Hvad det ender med, ved vi ikke, men beredskabet er ude og gøre foranstaltninger tirsdag aften. Vandstanden er stigende, og det er den ganske meget, kan vi blot konstatere, siger han til Ekstra Bladet.