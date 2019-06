Stormgevær, granater og narko fundet på ungetilbud

Klubber for kriminalitetstruede unge i København har vist sig at være grobund for ulovlig aktivitet

Det er mindre end en måned siden, at Københavns Politi under et razzia beslaglagde narko og hash i et kommunalt center for kriminalitetstruede unge på Nørrebro.

Det bekræfter Københavns Politi, som ikke vil oplyse, hvor meget narko det præcist drejer sig om, da det er en igangværende efterforskning. De fortæller dog, at det er en mængde, der tyder på, at det ikke var til eget brug, skriver Radio24syv.

Fundet af stoffer er sket 22. maj efter en ransagning af centret kaldet 'Upload' på Rådmandsgade i København. Centret henvender sig til unge mellem 18 og 25 år, som er på vej ud af kriminalitet.

Men det er ikke første gang, for der blev i 2017 fundet patronhylstre og en trøje med bandelogo i et center i Tingbjerg. Samme center gemte i 2012 på en pistol, et M95 stormgevær og en håndgranat.

Ingen orientering

Jakob Næsager, der er gruppeformand for de konservative på Københavns Rådhus, er ikke blevet orienteret om sagen. Han er dog ingenlunde forbavset.

- Desværre kommer det ikke som en overraskelse, for der er flere andre institutioner, hvor der er politibeskyttelse, og jeg har også hørt, at der skulle være fundet patronhylstre i nogle af de kommunale idrætsfaciliteter, siger han.

Socialborgmesteren i Københavns Kommune, radikales Mie Mia Nyegaard, har ikke haft tid til at stille op til interview. Hun havde dog tid til at skrive en mail:

'Det er helt utilstedeligt, at der bliver opbevaret stoffer på vores tilbud for unge, der er kriminalitets- og bandetruede. Hvis ikke vi kan forhindre det, bliver vi nødt til at lukke det.'

Socialordfører for Socialdemokratiet på Københanvs Rådhus, Laura Rosenvinge, stemmer i kritikken af Socialborgmesteren.

- Jeg føler ikke, jeg er blevet tilstrækkeligt orienteret. Der skal på ingen måder være stoffer i vores ungeinstitutioner i København, når formålet med dem er at få de unge ind i en anden løbebane, siger hun.

Socialborgmesteren oplyser, at Socialudvalget er blevet oplyst så hurtigt som muligt.

Centrene for unge kriminelle blev oprettet i 2010, fordi der havde været en konflikt mellem rivaliserende grupperinger året før.