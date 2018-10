Stormkaos midt i København: Politi afspærrer knudepunkt

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Københavns Politi har tirsdag først på aftenen fået nok, efter at flere tagplader er drattet ned fra taget på en ejendom ved Trianglen på Østerbro.

Derfor er Trianglen blevet totalt spærret, og politiet bevogter Nordre Frihavnsgade og Østerbrogade, så det er umuligt at komme til for både gående, cyklister og bilister.

Årsagen til afspærringen er, at det efter politiets opfattelse er farligt at befinde sig på Trianglen i øjeblikket.

- Vi har været derude tidligere i eftermiddag, hvor vi fik melding om nedfaldne tagplader. Der havde vi et stilladsfirma fremme, som har udbedret mindre skader på taget, siger vagtchef ved Københavns Politi Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.



Foto: Simon Blixenkrone/Byrd

Det var før klokken 16, at politiet var forbi første gang.

- Da vi så får en ny anmeldelse klokken 17.33 om, at endnu en plade var faldet ned, beslutter vi i samarbejde med stilladsfirmaet, at et større område spærres af for at undgå, at plader falder ned, og folk kommer til skade, fortsætter vagtchefen.

Hele Trianglen er nu spærret grundet stormskade. Benyt alternative veje. Vi arbejder fortsat på stedet #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 23, 2018

Politiet har selv konstateret, at der er tagplader, der er faldet ned. Der er imidlertid hverken sket skade på mennesker eller ting som følge af de nedfaldne plader.

Politiet kan endnu ikke sige hvor lang tid, der vil gå, før afspærringerne ophæves igen.

- Vi følger løbende DMI's meldinger om blæsten. Men ellers er det et spørgsmål, der afgøres af vores indsatsleder på stedet i samarbejde med stilladsfirmaet, siger Jesper Frandsen til Ekstra Bladet.



Politiet bevogter indfaldsveje til Trianglen, og kun beboere kan få lov til at blive fulgt til eller fra deres opgang. Foto: Simon Blixenkrone/Byrd

Er man beboer inden for afspærringen, er det muligt at blive eskorteret af politiet til og fra sin opgang.

DMI meddeler klokken 17.05, at der i aften vil være frisk vind til kuling fra nordvest med kraftige vindstød. Vinden vil ifølge DMI aftage lidt i løbet af natten.

Onsdag vil blæsevejret fortsætte med jævn til hård vind i løbet af dagen, skriver DMI på sin hjemmeside.