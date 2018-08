Storstilet eftersøgning til havs

Politiet frygtede, at en person var i havsnød, efter en strandgæst omkring kl. 16 fandt et surfbræt liggende i strandkanten lidt nord for Klitmøller også kaldet 'Cold Hawaii' på grund af de gode forhold til netop surfing.

- Personen, der finder brættet i vandkanten fortæller også, at han cirka 500 meter ude ser en person i vandet, der på en eller anden måde er i problemer. Derfor har vi sendt mandskab fra to redningsstationer og en helikopter, der lige nu søger i området, sagde Carsten Henriksen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Artiklen fortsætter under tweetet.



Tomt surfbræt fundet ved Klitmøller. @forsvaretdk eftersøger med helikopter i området. Redningsstation Hanstholm og Nr. Vorupør aktiveret. Henvendelser om sagen til JRCC eller 114 #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) August 18, 2018

Politiet gik ud fra, at der var tale om en person i havsnød, men arbejdede også på land.

- Vi har set før, at folk er kommet i land, og for eksempel har efterladt nogle effekter, så det ser mistænkeligt ud, men det kan jo være, at han er kommet i land og ikke ved, at der er sat så meget i sving for at finde ham.

- Derfor leder vi også efter folk på land, der kan have set noget eller savner nogen. Men vi arbejder ud fra, at der er en person i vandet, sagde vagtchefen.

Det viste sig efter omkring en times tid, at en person havde været i havsnød, men var blevet hjulpet i land af en anden surfer. Der meldes intet om, at personen skulle være kommet til skade.