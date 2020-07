Stort brud: Lukket for vandet i hel by

Indbyggerne i den nordsjællandske by Jægerspris har tidligt mandag aften ingen vand i hanerne.

Det oplyser Jægerspris Vandværk.

Årsagen er et større brud på en vandledning.

Ifølge Frederiksborg Brand & Redning er bruddet sket i selve Jægerspris By.

@BeredskabFBBR Grundet større ledningsbrud på vandrør i Jægerspris by, er der i øjeblikket lukket for vandet i hele byen. Søg information på Jægerspris vandværks hjemmeside. #FBBRIndsatsleder pic.twitter.com/UEmPtFCFyH — Frederiksborg Brand & Redning (@BeredskabFBBR) July 27, 2020

Indsatsleder Søren Viggo Ovesen oplyser til Ekstra Bladet, at brandvæsnet har været på stedet for at spærre af, da bruddet førte til, at en masse grus er blevet skyllet væk, så der er risiko for at falde i et hul.

Vandmængderne fra bruddet har dog ikke været så massive, at det har været nødvendigt for brandvæsnet at pumpe vandet væk.

- Heldigvis er det sket på asfalt, så vandet ryger bare i kloakken, og der er heldigvis ikke skybrud eller andet voldsomt fra oven på vej, så det kan kloakken sagtens tage, siger han.

Han fortæller, at han allerede har måttet svare på en bekymret henvendelse om, hvorvidt brandvæsnet har vand, så længe vandet er lukket.

- Vi har vandtankvogne, så folk behøver ikke være bekymrede for, om vi er i stand til at slukke brand, hvis det skulle opstå mens vandet er lukket, siger han.

Det er endnu uvist, hvor længe, der vil være lukket for vandet.