Stort færdselsuheld: Hovedvej spærret

Opdatering: Vejdirektoratet melder klokken 17.30, at Varde Hovedvej igen er åben.

Sydjyllands Politi er mandag eftermiddag til stede ved et færdselsuheld på Varde Hovedvej ved Jedsted syd for Esbjerg.

Her har fire biler været involveret i et uheld, lyder det fra politiet på Twitter. De oplyser samtidigt, at vejen er spærret, mens bilister samtidigt opfordres til at holde til højre for udrykningskøretøjer.

Omkring klokken 16.40 skriver politiet, at der ikke er sket større personskader ved uheldet. Vejdirektoratet oplyser, at oprydningsarbejdet tidligst er overstået klokken 17.30.

Status på færdselsuheldet på Varde Hovedvej er, at der ikke umiddelbart er alvorlig tilskadekomst for nogen af parterne - der er 4 køretøjer impliceret, og vi er i gang med vores undersøgelser. Trafikken glider på stedet, men find evt. anden rute. Vagtchefen #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 7, 2019

Vi er på vej til færdselsuheld på Varde Hovedvej S for Gredstedbro - de første opl. går på at 4 biler er impl. Vejen er spærret pt. og vi er på vej til stedet. Hold til højre for de udrykningskøretøjer der er på vej til stedet. Vi har ikke flere oplysninger lige nu. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 7, 2019

Der er massiv kødannelse på Varde Hovedvej i forbindelse med færdselsuheldet - find evt. alternativ rute. Vi har endnu ikke mere om status på uheldet. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 7, 2019

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sydjyllands Politi.

Opdateres...