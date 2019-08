Stort kemikalie-udslip: Tank med 1000 liter sprunget læk

Der er sket et større kemikalie-udslip i Humlebæk i Nordsjælland

Lige nu arbejder brandvæsenet på højtryk for at minimere skaden fra et kemikalie-udslip på Bakkegårdsvej i Humlebæk. Tanken indeholder ifølge myndighederne etanolamin.

Det oplyser pressekonsulent ved Nordsjællands Politi Henriette Døssing, som fik anmeldelsen klokken 13.24.

- Det er en tank indeholdende 1000 liter, der er gået læk. Kloakken er afdækket, så der kan ikke løbe mere derned. Kemikalievagten er underrettet, og brandvæsen og politi er på stedet. Der også nogle repræsentanter fra kommunen derude, siger hun til Ekstra Bladet.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne, og det vurderes, at der ikke er behov for evakuering.