Stort kemikalieudslip: 350 liter myresyre spildt

Op mod 400 liter myresyre er mandag formiddag blevet spildt i en fragtcentral i Thisted.

Det fortæller indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab, Lars Enevoldsen, til Ekstra Bladet.

- Man ville flytte palletanken med de mange liter syre, men så rammer den noget, og de op mod 400 liter myresyre ryger ud i den ene ende af fragtcentralen, siger han.

Nordjyllands Beredskab er på stedet, og de kommer formentlig til at arbejde med oprydningsarbejdet indtil engang mandag eftermiddag.

- Vi har i første omgang sikret udslippet ved at smide en masse kattegrus ud, som suger det op. Og så skal vi have en slamsuger til at suge massen op, siger Lars Enevoldsen.

Myresyren har en koncentration på 78 procent, og det kan være farligt at indånde dampene, hvis man står tæt på.

- Det kan godt ramme åndedrættet, hvis man er tæt på eller i direkte kontakt med syren. Men vi tager selvfølgelig vores forholdsregler med dragter, der passer til, siger indsatslederen.

Halvdelen af fragtcentralen er stadig åben.

- Jeg forventer, at vi bliver her et par timer endnu. Nu skal det hele samles op, for kattegruset skal jo væk. Og så skal der spules, og vi skal måle ph-værdien, siger Lars Enevoldsen fra Nordjyllands Beredskab.

Til Nordjyske forklarer SJ Fragts direktør, Søren Larsen, at der desværre er tale om et hændeligt uheld.

- Det er første gang i de 35 år, jeg har haft firmaet, at jeg har oplevet noget lignende, siger han.