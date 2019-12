Stort kokainfund i udlandet: Dansker blandt de anholdte

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En eller flere danskere er blandt de mistænkte, efter et kemisk lager i Finland blev udsat for en ulovlig indtrængen mandag.

De indtrængende, der var maskerede, iklædt mørkt tøj og muligvis bevæbnede gik målrettet efter en lastbil, skriver flere finske medier.

Politiet har anholdt fem personer, der alle er udlændinge. Til finske MTV News siger politikommissær Kari Siivo, at de mistænkte er danske, svenske og albanske statsborgere i alderen 20 til 30 år.

Gerningsmændene kørte i en bil med dansk nummerplade.

Politiet har offentliggjort en dansk nummerplade, som gerningsmændene både kørte til og fra lageret i. På nummerpladen er der i Danmark registeret en Volkswagen Passat.

Titusindvis af kilo kokain

Politiet har i forbindelse med hændelsen beslaglagt store mængder narkotika på lageret. Politiet mener, stofferne er kokain fra Sydamerika, og at de beslaglagte stoffer kan have en samlet gadeværdi på millioner af euro, vurderer politikommissæren.

Teorien er, at der er tale om organiseret kriminalitet, og finsk politi samarbejder med udenlandske myndigheder i sagen.

- Ja, mistanken er, at dette er organiseret og systematisk, siger Kari Siivo til MTV News.

Politiet var mødt talstærkt op, da de satte ind og anholdte de fem mistænkte i sagen. Foto: Antti Aimo-Koivisto/Ritzau Scanpix

På adressen for røveriet ligger Algol Chemicals, der tilbyder 'dør-til-dør levering af kemiske råmaterialer til en bred vifte af industrier'.

Algol Chemicals' finske afdeling ligger 500 meter væk fra Nokias hovedkvarter og cirka 13 kilometer nordvest fra Helsinki.

Algol Chemicals administerende direktør siger til det finske medie Iltalehti, at der på adressen også er ansatte fra andre virksomheder, og at han ikke kan forestille sig, at de mistænkte var ude efter noget på Algol Chemicals' lager.

Offentliggjorde billeder

Da de maskerede mænd trængte ind på området ved det kemiske lager, blev der slået alarm til politiet. Men da politiet dukkede op, var gerningsmændene forduftet. Politiet satte en større eftersøgning i gang, og de efterlyste to af de fem mistænkte med billeder fra et overvågningskamera.

Da politiet mandag anholdte fem mistænkte, skete det i en havn i Helsinki. De mistænkte var på vej ud af landet med retning mod Sverige. Det oplyser finsk politi i pressemeddelelser og på Twitter.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra finsk politi.