Stort område spærret: Politi massivt til stede

Nordsjællands Politi er søndag aften rykket massivt ud til et område nær den lille by Plejelt nord for Esrum Sø.

Det bekræfter vagtchefen over for Ekstra Bladet.

- Men vi bliver nødt til at holde kortene tæt til kroppen, så vi kan ikke oplyse mere før i morgen, lyder det fra vagtchefen hos Nordsjællands Politi.

Han henviser i stedet til politikredsens presseafdeling mandag morgen.

Foto: Allan Andersen

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet har afspærret et stort område omkring Plejelt, og at det ikke er muligt at komme ind i området af selv den mindste sti, idet der er betjente og patruljevogne over alt i området.

Han anslår, at der er omkring 15-16 patruljevogne i området foruden to gruppevogne, tre ambulancer og en lægebil.

Betjentene på stedet er bevæbnet med maskinpistoler og bevogter området, samtidig med at politiets drone hænger i luften, fortæller han.

Foto: Allan Andersen

Ekstra Bladet følger sagen ...