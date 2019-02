Stort slagsmål på torv: Fem anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fem personer er anholdt, og én person er bragt på Odense Universitetshospital efter et større slagsmål ved torvet i Assens tirsdag eftermiddag.

Det oplyser Fyns Politi.

- Vi ved endnu ikke, hvad der er gået forud for episoden, men vi har anholdt to personer, og vi skal nu have opklaret deres rolle i sagen, lød det fra Anders Furbo Therkelsen, vagtchef ved Fyns Politi, over for Ekstra Bladet ved 19-tiden.

Han har siden oplyst til Ritzau, at i alt fem personer nu er anholdt.

Han fortæller, at han endnu ikke har nærmere oplysninger om skaderne på den tilskadekomne, men at han i skrivende stund bliver opereret på hospitalet.

Politiet befinder sig i området for at samle spor. PRIVATFOTO

Episoden udspandt sig kort efter 16.30, og politiet modtog talrige anmeldelser om hændelsen.

- Der var en del vidner på stedet, så vi skal have foretaget en del afhøringer, før vi kan sige mere om, hvad der er op og ned, fortæller han.

Det er uvist, præcis hvor mange der deltog i slagsmålet.

- Afhøringerne skal også hjælpe os med at få klarhed over, hvem der var aktive i det her, og hvem der bare kiggede på, fortæller han.

Som led i efterforskningen er Østergade afspærret ud for nummer 18, og politiet er stadig til stede ved torvet.

Ekstra Bladet følger sagen ...