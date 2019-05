Stort uheld på motorvejsforlængelse

To biler har været involveret i et større færdselsuheld på forlængelsen af Hillerødmotorvejen

På motorvejsforlængelsen af Hillerødmotorvejen mellem Isterødvejen og Herredsvejen var politiet tirsdag morgen tvunget til at spærre for al trafik som følge af en større færdselsulykke.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

To biler var impliceret, og to personer er kommet til skade. En mand fra udlandet og en 70-årig kvinde fra Hillerød.

Større færdselsuheld på Hillerød motorvejens forlængelse mellem Isterødvejen og Herredsvejen. Vejen helt spærret i nordgående retning. To biler impliceret og personskade. Helikopter lander på vejen om lidt - værd opmærksom. Politi og redning er på stedet. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 7. maj 2019

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist er sket, men Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Nordsjællands Politi. Politiet åbnede for trafik igen klokken 08.00.

Den ene part, en udenlandsk mand i en svensk indregistreret bil, skal flyves til hospital med helikopter. #politidk — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) 7. maj 2019

Efter at vejen blev genåbnet, har politiet fået meldinger om, at nogle utålmodige bilister har lavet en U-vending for at slippe ud af køen.