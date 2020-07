Straksdom for 163 kilo hash

57-årig idømt to år og tre måneders fængsel efter tilfældig hash-fangst

Retten i Lyngby har lørdag eftermiddag idømt en 57-årig mand en straksdom på to år og tre måneders fængsel.

Manden blev fredag stoppet af politiet med 163 kilo hash i bilen. I et grundlovsforhør erkendte han ifølge anklager Kenn Jørgensen sigtelsen om ulovlig besiddelse med henblik på videreoverdragelse.

- Han forklarede, at han bare skulle køre stoffet fra a til b og så ønskede han ellers ikke at sige så meget andet, siger Kenn Jørgensen.

Betjente fra Nordsjællands Politi gjorde det enorme fund, da de undersøgte mandens bil på en adresse i Hillerød.

I forbindelse med anholdelsen ønskede politiet ikke at oplyse andet, end at fundet skete ved et tilfælde.

- Fordi vi har den mængde, og det mere eller mindre er noget, vi falder over, så holder vi kortene tæt ind til kroppen, indtil vi finder hoved og hale i det her, sagde efterforskningsleder Allan Lørup tidligere i dag.

En dommer kan vælge at afsige straksdom ved et grundlovsforhør, hvis den sigtede erkender de rejste sigtelser og hvis sagens forhold ellers tillader det.