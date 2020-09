Stram Kurs-medlem efterlyst i Sverige

Rasmus Paludan og Stram Kurs er stålsatte på at gøre sit indtog i Sverige, og partiet har allerede gjort sig bemærkede hos det svenske politi.

Torsdag morgen brændte Stram Kurs-medlemmet Danni Thim Jeppesen en koran af i byen Rinkeby, og den episode er blevet fanget på overvågningskameraer, som politiet har set.

Ifølge det svenske medie Aftonbladet, ser politiet hændelsen som en hetz mod en etnisk gruppe, og de efterlyser nu en dansk indregistreret blå Skoda.

Mediet skriver ikke noget om personen bag afbrændingen, men Stram Kurs-medlemmet Danni Thim Jeppesen har på sin Facebookside delt en video, hvor man ser ham brænde koranen af.

'Jeg er fra Stram Kurs, vi er taget herhen i Rinkeby. Det er koranen, der brænder', siger han blandt andet i videoen, mens han peger på den bog, han netop har sat ild til

I sidste weekend i august afholdt Stram Kurs aktioner i Malmø til trods for, at politiet havde nægtet at give dem tilladelse. Det førte til voldsomme moddemonstrationer.

På lørdag har partiet søgt om tilladelse til at demonstrere fem forskellige steder i Stockholm.

- De har hverken fået tilladelse eller en afvisning, vi er stadigvæk ved at tage stilling til forespørgslen, sagde talsmand for Stockholms politi, Towe Hägg torsdag morgen.

Kopierede Mads Holger

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om Danni Thim Jeppesen. I januar kom det frem, at han havde kopieret tekster og billeder af den afdøde debattør og politiker Mads Holger.

Danni Thim Jeppesen skrev dengang teksterne, som var det hans egne.

Ekstra Bladet talte dengang med Mads Holgers mor, der kaldte Danni Jeppesens adfærd for 'dybt krænkende'.

Dengang hed han blot 'Danni Jeppesen' på Facebook. Her kan du se et af de opslag, han lavede dengang.