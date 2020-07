Strangulerede kæreste på Costa del Sol: Nu vil Vagn hjem

Efter fem år bag tremmer i spanske fængsler kommer den 56-årige drabsdømte Vagn Darmer nu hjem til Danmark. Ikke som en fri mand, men bag tremmer, hvor han skal afsone resten af sin fængselsstraf på 15 års fængsel.

Darmer blev i april 2018 dømt for i juni 2015 at have kvalt sin kæreste, Anne 'Stine' Muckus med ledningen til en mobiloplader på parrets hotelværelse under en kærlighedsweekend i Torre del Mar øst for Málaga.

Han har siden fået behandlet dommen ved de spanske appelinstanser, senest Højesteret, som dog blot stadfæstede den oprindelige afgørelse.

Jeg har set mange døde, men intet som dette

Første skridt i udleveringen til Darmers hjemland er et retsmøde i Københavns Byret 30. juli. Her skal den dømte have konverteret sin spanske dom til en dansk dom, hvor straffen skal være den samme, som han er idømt i Spanien.

Det er Vagn Darmer selv, der ønsker af afsone i Danmark, hvor hans pårørende glæder sig til at få mulighed for at se ham. De muligheder har været indskrænkede, efter at han først blev flyttet fra arresthuset i Málaga til et fængsel i Madrid, og coronakrisen har langtfra gjort det nemmere at besøge indsatte på Den Iberiske Halvø.

Stine arbejdede som hjemmehjælper i Tårnby - tæt på hjemmet i Kastrup, hvor hun boede hele sit alt for korte liv. Foto: Privat

Tre års fængsel før dom

Vagn Darmer sad i det centrale arresthus i Alhaurín de la Torre i næsten tre år, før der ved Tribunal Superior de Justicia de Andalucía blev fældet dom. Han har gennem årene lært spansk - blandt andet for at kunne forstå stakkene af retsdokumenter om sagen.

Når den danske dom er afsagt, bliver den via Rigsadvokaten sendt til Spanien og derefter kan udleveringen af Vagn Darmer gå i gang.

Senioranklager Søren Harbo, Københavns politi, bekræfter, at Vagn Darmer ønsker at komme til Danmark og at proceduren med en udlevering er i gang.

Vagn Darmer og hans samlever, som af venner og familie kun blev kaldt Stine boede under den fatale kæresteweekend på værelse 524 på det firestjernede hotel BQ Andalucia Beach Hotel på Solkysten. De var i byen, drak tæt og tog kokain.

Søndag morgen 21. juni 2015 kom Vagn Darmer ned i hotellobbyen og fortalte hoteldirektøren, at hans kæreste var bevidstløs og ikke trak vejret. Han sagde, at han ikke kunne huske, hvad der var sket, fordi han var fuld.

Spansk politi tiltalte Vagn Darmer for at have dræbt den 40-årige kvinde ved at kvæle hende med ledningen til en mobiloplader. Parret havde dyrket sex, hvorefter Stine lagde sig til at sove og Vagn Darmer lagde ledningen om hendes hals.

Vagn Darmer blev anholdt samme dag og har siden været spærret inde.

Dommen i Spanien er strengere, end den dom Vagn Darmer sandsynligvis ville have fået i Danmark. Her straffes drab i parforhold som udgangspunkt med 12 års fængsel.

Vagn Darmer tilbragte næsten tre år i dette fængsel i Málaga, før han blev dømt. Siden blev han flyttet til et fængsel i Madrid. Foto: Anthon Unger

Stine ville i år være fyldt 45 år. Hun har en teenagesøn, som bor i Polen, mens hun har flere pårørende i Danmark. Hendes storesøster, Marian Sebens, fortæller til Ekstra Bladet, at tragedien fortsat fylder meget i familien. Stines far kom dagen efter beskeden om sin datters død på hospice og døde umiddelbart efter bisættelse og urnenedsættelse i juli 2015.

- Vi er sammen os i familien, fortæller den 59-årige storesøster om, hvordan de efterladte mindes Stine.

Hun ville foretrække, at Vagn Darmer blev i Spanien.

- Jeg har ikke noget til overs for den mand.

Vagn Darmers danske forsvarer, advokat Louis Beck Nielsen, har ingen kommentarer til sagen forud for retsmøde 30. juli.

