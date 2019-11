Stribevis af kartoffeltransportører sigtet for overlæs

Ved tilkørslen til en kartoffelmelsfabrik i Brande stod politiet i begyndelsen af denne uge klar til at kontrollere trafikken af kartofler til fabrikken. Det resulterede i en række bøder til både chauffører og vognmænd.

- Vi havde fået flere henvendelser om, at kartoffeltransporterne - både traktorvogntog og lastvogntog - så ud til at være meget belæssede. Og i den forbindelse har vi iværksat en kontrol, fortæller politikommissær Claus Kjær-Pedersen fra Nordjyllands Politi.

Han fortæller, at politifolkene fra politiets Tungvognscenter Nord udvalgte i alt 66 vogntog til kontrol. Og af dem var 22 overlæssede.

- Et traktorvogntog var overlæsset med 26 procent, mens et af lastvogntogene var overlæsset med 20 procent. For lastbilens vedkommende svarer det til 11,5 ton, fortæller Claus Kjær-Pedersen.

Straffen for at køre med overlæs er en bøde på nogle tusind kroner. Både føreren og ejeren af køretøjet straffes. Bøden til sidstnævnte er dobbelt så stor.

Bødestørrelsen afhænger af, hvor stort overlæsset har været, og om der er tale om en førstegangsforseelse.

- Hvis overlæsset når over 30 procent, så skal der ske en betinget frakendelse af førerretten. Så det har været tæt på, fortæller Claus Kjær-Pedersen.

Han kender ikke chauffører og vognmænds motiv til at køre med overlæs, men det kan muligvis være økonomisk. For ved et overlæs på 25 procent ville man kunne spare hver femte transport væk. Men overlæs er farligt.

- Vogntogene er dimensioneret med nogle bremser, der passer til den totalvægt, som vogntoget må køre med. Og overlæsser man vogntoget, så er bremserne ikke længere dimensioneret til vægten, lyder det fra Claus Kjær-Pedersen.

- Og dermed kan vogntoget ikke bremse, som det skal, siger han.