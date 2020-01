Stribevis af uheld på motorveje skaber kø

Der har været flere trafikuheld mandag morgen i Københavnsområdet.

Blandt andet er venstre spor spærret på E20, E47 Køge Bugt Motorvejen fra Køge mod Avedøre mellem Greve C og Greve N.

Også på Rute 21 fra Roskilde mod Ballerup ved Høje Taastrup C og Motorvejskryds Ballerup er der mandag morgen sket et uheld. Her kan man forvente op til 30 minutters forlænget rejsetid.

Det oplyser Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Midt- og Vestsjællands Politi fortæller til Ekstra Bladet, at der har været stribevis af trafikuheld fra morgenstunden, men det skulle ikke være noget alvorligt.

- Vi har haft op mod syv uheld her til morgen, men det skulle ikke være så slemt igen. Umiddelbart er der ingen personskade, siger vagthavende hos Midt- og Vestsjællands Politi Torben Wittendorff.

Flere uheld

På E20 Fynske Motorvej fra Odense mod Middelfart mellem Vissenbjerg og Aarup er der ligeledes sket et uheld mandag morgen, hvilket skabte massiv kø og en forlænget rejsetid op til 20 minutter.

I Østjylland på Rute 15 Djurslandmotorvejen fra Hornslet mod Aarhus N mellem Lystrup og Skejby er der også sket et uheld. Her er højre spor spærret mandag morgen. Ifølge Østjyllands Politi skulle det ikke være noget slemt. Ingen personer er kommet tilskade ved uheldet.

Opdateres ...