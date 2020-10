Stridende bander slutter fred

Bandekonflikten mellem NNV (Nørrebro og Nordvest, red.) og kriminelle grupper fra Tingbjerg og Sjælør synes slut.

Grupperne sluttede fred natten til lørdag. Det erfarer Ekstra Bladet fra flere af hinanden uafhængige kilder, der alle ønsker at være anonyme af hensyn til deres sikkerhed.

Fredsaftalen blev forhandlet på plads cirka et halvt døgn efter, at Københanvs Politi på et pressemøde bebudede, at de ville slå hårdt ned på de stridende parter.

Teenager kidnappet og tævet: Ny bandekonflikt

- Vi ved af erfaring, at det gælder om at slå konsekvent og hårdt ned på banderne. Derfor bruger vi alle værktøjer for at komme efter dem, så de kan blive stillet til regnskab og sat bag tremmer. Når vi får sat dem ud af spil, skaber det mere ro i byen, lød det fra Poul Kjeldsen, der er ledende politiinspektør for efterforskningsenheden hos Københavns Politi.

Han henviste til, at bandemedlemmer, der begår kriminalitet i forbindelse med en konflikt, risikerer op til en fordobling af deres straf, og fængslede medlemmer af de involverede grupper nægtes udgang fra fængslet, så længe konflikten er i gang.

Forholder sig afventende

Hos Københavns Politi bliver Ekstra Bladets oplysninger modtaget med forsigtig optimisme:

- Hvis det I hører er korrekt, så er det selvfølgeligt glædeligt. Men vi forholder os afventende og ser, om det nu også holder stik, siger Poul Kjeldsen til Ekstra Bladet.

Blodige spor mellem drab i bandemiljø

Skyderiet i en frisørsalon i Brønshøj i sidste måned og fundet af en maskinpistol i Brønshøj i denne uge menes at være en del af konflikten.

I går kunne Ekstra Bladet ligeledes beskrive, hvordan en 16-årig med perifer tilknytning til personer i NNV for nylig blev kidnappet og overfaldet. Voldsudøvelsen blev filmet, og offeret blev hånet.

Ifølge oplysningerne har der været flere andre opgør mellem de kriminelle indvandrergrupperinger, der nu øjensynligt har bilagt striden.

Historien viser dog, at den slags fredsaftaler i bandemiljøet kan være skrøbelige - og det er tidligere set, at en enkelt gnist atter kan tænde hadet mellem de rivaliserende parter.