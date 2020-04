Strisser på Stenbroen: Gik ned med PTSD og blev kriminalforfatter

Med mere end 40 år i bagagen som politibetjent ved Erik Hauervig, hvad han skriver om i sine kriminalromaner:

- Det handler om mennesker. Det med at arbejde med mennesker har altid været meget vigtig for mig.

- Derfor har jeg altid været der, hvor sker. Ude på gaden, fortæller den nu pensionerede betjent.

Omkring 2007 fik han diagnosen ptsd, der ifølge ham blandt andet havde rod i to særlige begivenheder, der begge handlede om døde børn, og som satte så dybe ar i sjælen, at han blev syg.

Barn druknet i barnevogn

- Den første episode drejede sig om et lille barn, der var druknet i Ørstedsparken i København.

- En narkoman havde taget sit barn med i en barnevogn.

Narkomanen faldt i søvn, og barnevognen trillede ned i søen i parken, hvor barnet druknede, fortæller han.

I den anden episode mistede et lille barn livet efter grov vold.

- Vi blev kaldt til Rigshospitalet, hvor et spædbarn var død, fortæller Erik Hauervig.

Erik Hauervig på Istedgade, hvor han i en årrække var del af gadebilledet som kriminalbetjent. Foto: Henning hjort

Spædbarnet var blevet taget i benene og derefter slået ned i gulvet, så det blandt andet havde fået kraniebrud.

Forældrene var et afghansk par, og de blev siden dømt for dødsvold. Sagen bundede i en strid om ægteskab, hvor den ene forælder egentlig skulle giftes med en anden.

Selvom han før havde set grimme tilfælde med døde mennesker, så var det disse to sager, der fik det mentale bæger til at flyde over: - Jeg havde lige købt hus.

Nu sad jeg der og lod haven stå til. Jeg kunne ikke kende forskel på nat og dag, og når jeg var på arbejde, så trak jeg mig og undgik opgaverne, fortæller han.

Læge foreslog skriveri Det var også tydeligt for omverdenen, at noget var galt. Derfor spurgte hans kone, om ikke han skulle til psykolog.

Under ptsd-behandlingen opstod idéen om at skrive.

- Jeg besøgte en læge, Gitte hed hun, i et lægehus i mit lokalområde i Vallensbæk.

Hende snakkede jeg med, og vi blev enige om, at jeg måske skulle prøve at skrive noget, fortæller Erik Hauervig.

- Vi havde siddet og snakket lidt om, hvad jeg egentlig skulle nu. Jeg havde lyst til at skrive en bog, så der stod noget på bibliotekets hynder, når jeg engang ikke er her mer.

Da George Bush i 1983 besøgte København, var Erik Hauervig livvagt (t.h. med solbriller. Dengang var Bush vicepræsident i Ronald Reagans regering. Foto: Finn Frandsen

Der er sket meget i de mange år, Erik Hauervig har fulgt det københavnske kriminalitetsbillede:

- Helt kort så er det blevet grovere.

- Fra knytnæver til knive til nu skydevåben. Det var slet ikke udbredt på samme måde, dengang jeg begyndte, fortæller Erik Hauervig.

Han tilføjer, at der også er sket en forskydning, sådan at indvandrere og efterkommere fylder mere og mere i de kriminelle statistikker.

- Og det er blandt andet det, som min nye bog handler om, fortæller Erik Hauervig.

Kort om Erik Hauervig: Erik Hauervig kom til politiet som 21-årig i 1971 og var betjent i 42 år. De første fire år ved ordenspolitiet. Resten af tiden var han kriminalbetjent. Efter ptsd-diagnosen blev han ansat på flekstid og sat til administrativt arbejde. Han gik på pension i 2013. Han har udgivet foreløbigt seks bøger. Den syvende udko. 28. marts i år og hedder ' Hvem er fjenden?'. Omdrejningspunktet i bogen er et beskidt spil i det kriminelle bandemiljø på Nørrebro i København og i Malmø. Det hele begynder med tyveri af en større portion hash fra en rockerklub.