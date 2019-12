Strømafbrydelse i kæmpe område

Fredag morgen er store dele af Lyngby nord for København blevet ramt af en større strømafbrydelse, mens strømmen også er gået hos folk i Rødøvre.

Det oplyser Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi er ikke til stede, men vi er bekendt med, at der er et problem på strømmen. Det skulle være på plads inden for en time, fortæller Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Strømafbrydelsen påvirker også trafikken, hvor flere af lyskurvene ved vejene er gået i sort, skriver DR P4 Trafik København & Sælland på Twitter.

Ørsted bekræfter også overfor Ekstra Bladet, at flere i Lyngby har mistet strømmen fredag morgen.

- Det er korrekt at lidt over 1000 har været uden strøm i Lyngby-området her til morgen, siger Michael Korsgaard, der er presserådgiver hos Ørsted til Ekstra Bladet.

I store dele af Lyngby er strømmen gået, og det går desværre også udover lyskurvene, som flere steder er i sort. #p4trafik #tlf70100110 — DR P4 Trafik København & Sjælland (@P4KBHTRAFIK) December 13, 2019

