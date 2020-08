Stukket ihjel: Var 22 uger henne

31-årig erkender at have forvoldt sin tidligere samlevers død, men nægter sig skyldig i drab

RETTEN I KOLDING (Ekstra Bladet): En 31-årig kvinde var over halvvejs i sin graviditet, da hun natten til mandag blev dræbt.

Det fremgår af et grundlovsforhør, hvor en jævnaldrende mand onsdag morgen blev genfremstillet og forelagt sigtelsen for manddrab.

Han har siden de skæbnesvangre øjeblikke, hvor politiet fandt kvinden død i hendes lejlighed, været indlagt og først nu været i stand til fysisk at blive stillet for en dommer.

Den 31-årige, som var iført hvidt hospitalstøj, nægter sig skyldig i drab, men erkender at have forvoldt kvindens død.

De to var kærester, og begges navne stod tirsdag stadig på døren til den forseglede førstesals-lejlighed i Kolding, hvor kvinden natten til mandag blev fundet dræbt af adskillige knivstik.

Ifølge folkeregistret er den drabssigtede 31-årige mand for nylig flyttet fra lejligheden.

I en førstesals-lejlighed i denne opgang i Kolding blev den 31-årige gravide kvinde ifølge politiets sigtelse dræbt med flere knivstik af sin kæreste natten til mandag. Foto Tim Kildeborg Jensen

Den sigtede fremstod både venlig og imødekommende, mens han sad med en appelsinvand foran sig og fik læst den alvorlige sigtelse op. Hans forsvarsadvokat, Carsten Hove, meddelte, at hans klient ikke ønskede at afgive forklaring, og anklager Tobias Engby begærede dørlukning under henvisning til efterforskningens tidlige stadie.

Det accepterede dommer Nikolaj K. Andersen trods Ekstra Bladets protester. Ud over hensynet til efterforskningen bemærkede dommeren, at det er kutyme med lukkede døre, når der er tale om formodet drab blandt nære slægtninge.

Hvorvidt den sigtede er far til det barn, som aldrig blev født, fremgik ikke af den åbne del af retsmødet.

Her blev det nævnt, at den sigtede er psykisk uligvægtig.

Måske derfor virkede manden, som har sort hår og tyndt fuldskæg, ikke særligt synligt påvirket af situationen.

Han havde en kraftig hævelse ved højre øje, men hvilken behandling, han har været igennem under hospitalsopholdet, blev ikke omtalt under den åbne del af retsmødet.

Ud over den omfattende undersøgelse af gerningsstedet på Knud Hansens Vej, hvor den dræbte efter alt at dømme på bestialsk vis mistede livet den lune sommernat, har et parcelhuskvarter omkring tre minutters kørsel derfra også været underkastet politiets efterforskning.

Her ligger det hus, som manden for nylig ifølge Folkeregistret flyttede til. Her var mandag aften betydelige mængder af blod.

Politiet undersøgte også et område ved og omkring et parcelhus få hundrede meter fra lejligheden og gerningsstedet. Foto Tim Kildeborg Jensen

Den nu afdøde og den formodede gerningsmand kom begge på en nærliggende bibelhøjskole.

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere af stedets studerende og forstanderen. De var i går alle af den holdning, at det er for tidligt at begynde at sætte ord på både den meningsløse hændelse og at tale om den dræbte, som siden januar 2018 har været tilknyttet bibelskolen.

Den dræbte og den nu drabssigtede kom begge på bibelhøjskolen Acts Academy. Foto Tim Kildeborg Jensen