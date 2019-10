Stukket med flaske i halsen: I potentiel livsfare efter blodtab

Offeret blev voldsomt tilredt, da han blev slået og stukket med en knust flaske under en uoverensstemmelse mellem to gæster på Cafe Sommersted på Sønder Boulevard i København natten til søndag klokken 03.10.

Det 33-årige offer mistede op til en liter blod og kan have været i potentiel livsfare, fremgår det af sigtelsen mod en 30-årig tidligere voldsdømt mand, der blev anholdt umiddelbart efter og ført væk af politiet i en hvid dna-dragt.

Han blev søndag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København, sigtet for drabsforsøg, subsidiært grov vold, men nægtede sig skyldig.

Drama på værtshus: Mand er stukket i hovedet

Sigtelsen vidner om et mudret forløb.

Ifølge sigtelsen skubbede den sigtede først offeret i ansigtet med flad hånd, så han blev skubbet ind i væggen. Herefter tog offeret ham i et halsgreb, så de kom ned at ligge på en bænk med den 30-årige øverst. Og her slog den 30-årige så offeret med en glasflaske, så den blev knust.

I følge sigtelsen stak han så offeret to gange i halsen og en gang på ryggen, ligesom han påførte offeret flere snitsår i hovedet, på halsen og på kroppen. Alt i den hensigt at dræbe.

Efter grundlovsforhøret valgte dommeren dog at løslade manden.

Offeret blev bragt på Rigshospitalets traumecenter, men meldes uden for livsfare, oplyste den centrale vagtleder ved Københavns Politi Henrik Stormer tidligere på dagen.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer