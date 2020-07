Stukket med kniv under slagsmål

Mandag aften var op mod ti personer oppe at slås ved Søndervangen i Viby J, og en 21-årig mand var på skadestuen, efter han var blevet stukket med en kniv.

Sådan lød to anmeldelser, som Østjyllands Politi modtog mandag aften med 12 minutters mellemrum.

Da politiet kort efter ankom til området, var der intet slagsmål, men betjentene traf flere vidner, der alle havde hørt råben og set flere personer slås. Området blev spærret af og gennemsøgt af politihunde, der fandt flere spor og genstande, der formentlig havde relation til slagsmålet. På stedet var der også to biler, en sort Mercedes B-klasse og en sort Audi Q2 eller Q3, oplyser politiet i deres døgnrapport.

Politiet formoder, at den 21-årige mand er stukket i forbindelse med slagsmålet, men hvad der helt konkret er sket, forsøger man nu at få et overblik over, fortæller vicepolitiinspektør ved Østjyllands Politi, Lennart Glerup til Ekstra Bladet.

Flere snitsår

Den 21-årige mand havde flere snitsår i hånd, skulder, læg og balde. Det var dog ikke livstruende. Han ønskede ikke at tale med politiet på skadestuen.

- Det er lidt sparsomt med informationer lige nu. Vi er lidt udfordret af, at vi har en forurettet, der ikke ønsker at medvirke, fortæller Lennart Glerup.

Heller ikke de otte personer, der bragte den 21-årige til skadestuen, ønsker at udtale sig. Under en visitation fandt politiet dog peberspray på tre af dem.

Politiets formodning om relationen mellem de to episoder er derfor baseret på vidneforklaringer og fund på stedet, forklarer viceinspektøren. Han kan dog ikke komme nærmere ind på, hvilke fund de gjorde sig.

- Ved I, om episoden er banderelateret?

- Det tyder det ikke umiddelbart på, at det er.

Politiet vil gerne høre fra vidner i sagen.