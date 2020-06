Stukket ned på gaden i Holbæk: Nu er han død

En beboer fandt tirsdag formiddag en alvorligt såret mand på Lindevej i Holbæk.

Anmeldelsen indløb klokken 10.37, og en lægehelikopter landede kort efter klokken 11.00 på Holbæk Havn, da Lindevej er en lille vej, hvor der ikke er plads til, at helikopteren kan lande.

Charlotte Mosegaard er rystet, efter at en blødende mand tidligere tirsdag vaklede mod hende og bad hende om hjælp.

- Han er erklæret død i dag tirsdag kl. 15.07. Vi er ved at afhøre de tre personer, vi har anholdt for at klarlægge hændelsesforløbet, siger vagtchefen ved Midt og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

