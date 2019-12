Styrelse trækker omskæringslæge i retten

Lægen Said El-Baltran udgør efter sundhedsmyndighedernes opfattelse en fare for sine patienter, når han foretager omskæringer.

I november tabte Styrelsen for Patientsikkerhed en sag mod lægen, da Retten i Odense afviste den på grund af en procedurefejl, og det betød, at han kunne fortsætte med at foretage omskæringer.

Men nu har styrelsen besluttet at anke sagen til landsretten, skriver Avisen Danmark.

Retssagen drejer sig om, at Styrelsen for Patientsikkerhed vil forbyde El-Baltran at udføre omskæringer. Det kaldes en 'virksomhedsindskrænkning'.

Midlertidigt forbud

Tilbage i oktober 2016 meddelte styrelsen El-Baltran et midlertidigt forbud mod at foretage omskæringer. Et sådant gælder i to år. Den tid skal myndighederne bruge på at indbringe sagen for retten.

19. oktober 2018 indstævnede styrelsen så El-Baltran. Det skete, efter at lægen 17 dage forinden havde fået tilsendt en række kritikpunkter, som han skulle forholde sig til.

Dommer Dorit Kring ved Retten i Odense sagde i dommen i november, at myndighederne havde givet El-Baltran for lidt tid til at svare på kritikken.

Dermed har forberedelsen af retssagen ikke været grundig nok, og det betød, at sagen blev afvist.

Det betød så igen, at det stod El-Baltran frit for at udføre omskæringer. For det midlertidige forbud gælder ikke længere.

Flere indberetninger

TV2 har tidligere fortalt, hvordan Said El-Baltran gennem flere år har været i tilsynsmyndighedernes søgelys. Den første indberetning vedrørende en omskæring skulle stamme tilbage fra 2006.

Også Avisen Danmark har beskæftiget sig indgående med sagen og har fortalt, hvordan der er sket flere fejl hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det fremgår i øvrigt af dommen fra november, at El-Baltran tilbage i april er blevet underlagt et skærpet tilsyn, fordi patienternes sikkerhed frygtes at være i fare.