Det gik helt galt for en 43-årig amerikansk mand, da han forleden ville tage et tage et smukt naturfotografi. Han klatrede op i et træ for at få det bedste motiv. Men grenen knækkede, og den 43-årige Steven Gastelum styrtede 30 meter i døden.

Den tragiske ulykke fandt sted i Oswald West State Park i den amerikanske delstat Oregon. Manden var på vandretur med en ven, da han besluttede sig til at kravle op i træet, som står tæt på det hegn, som advarer folk mod at styrte ud over skrænten og ned i havet.

Den amerikanske kystvagt ledte efter manden, som var død, da de fandt ham, oplyser NBC News.