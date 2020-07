Styrtede i døden under fotografering

En kvinde er styrtet i døden, da hun faldt ud over en klippeformation i den populære Grand Canyon National Park. Kvinden var travlt optaget af at fotografere den storslåede natur, da hun styrtede omkring 30 meter ned.

Ifølge en pressemeddelelse fra nationalparken, havde kvinden forladt de officielle stier sammen med sin familie. På et tidspunkt trådte hun forkert og styrtede ud over over kanten.

Redningsarbejdere blev sendt til stedet, men de kunne intet gøre - ud over at bjærge liget.

Den 59-årige kvindes dødsstyrt har fået parkens ansatte til endnu engang at opfordre publikum til at holde sig indenfor de afmærkede og sikre områder. Og vel og mærke altid holde stor afstand til klippekanten.

Grand Canyon regnes i dag for en af USA's helt store turistattraktioner.